12.30 - Sorteggio finito, ora voce al campo.

12.23 - In casa anche l'eventuale ritorno delle semifinali per l'Inter. Le potenziali sfidanti sono Borussia Dortmund, Lille, Benfica e Barcellona.

12.21 - L'eventuale match di ritorno del quarto di finale l'Inter lo giocherebbe a San Siro con una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

12.18 - Liverpool-PSG e Barcellona-Benfica completano il quadro.

12.17 - Sorteggiato Arsenal-Psv, quindi sarà Inter-Feyenoord! Nerazzurri inseriti nella parte blu del tabellone: quindi, i campioni d'Italia affronterebbero negli eventuali quarti di finale la vincente del derby tedesco.

12.16 - Derby di Madrid e derby tedesco agli ottavi: sarà Real-Atletico e Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

12.15 - Primi incroci: Aston Villa-Bruges e Borussia-Lille.

12.11 - Viene mandato un video in cui si spiega il meccanismo del sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale ma anche gli eventuali incroci per i turni successivi fino alla finale.

12.08 - Elber ricorda la vittoria con i bavaresi nella Champions League 2001, poi annuncia che Barcellona, Real Liverpool sono le sue favorite per il trionfo in questa edizione.

12.07 - Viene introdotto Giovane Elber, ex attaccante del Bayern Monaco: sarà lui a estrarre le palline.

12.05 - Arriva Giorgio Marchetti, segretario generale UEFA, che parla di nuovo capitolo della Champions League.

12.03 - Ora una carrellata di immagini delle 16 qualificate tra League Phase e playoff.

12.01 - Inizia la cerimonia UEFA con Pedro Pinto che, come di consueto, spiega il meccanismo del sorteggio. Prima un recap dei playoff.

L'Inter, che si è qualificata direttamente agli ottavi di finale finendo quarta nella League Phase, scenderà in campo per l'andata il 4 o 5 marzo in trasferta e disputerà il ritorno l'11 o 12 marzo in casa, a San Siro.

Non solo: la squadra di Simone Inzaghi conoscerà da che lato del tabellone finirà: se sarà estratta la pallina del Feyenoord, negli eventuali quarti di finale incrocerebbe una tra Bayern Monaco, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen; al contrario, in caso di passaggio del turno dopo la doppia sfida al PSV, le potenziali sfidanti sarebbero Real Madrid, Atletico Madrid o Bayer Leverkusen.

Un'olandese per l'Inter agli ottavi di finale di Champions League. Scongiurato il pericolo euroderby, per effetto delle eliminazioni di Milan e Juve, i campioni d'Italia attendono di conoscere dal sorteggio di Nyon chi tra Feyenoord e PSV Eindhoven sarà l'avversaria nel primo turno a eliminazione diretta della competizione.

