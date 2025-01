Direzione di gara scadente quella di Simone Sozza per Inter-Milan di Supercoppa. Lo conferma senza mezzi termini anche Graziano Cesari sulle reti Mediaset dopo il match di Riad.

In particolare, c'è un errore particolarmente grave, quello che innesca la rimonta dei rossoneri proprio quando i campioni d'Italia sembravano poter dilagare. "Minuto 50, Sozza si muove lungo la linea mediana del campo e non guarda cosa succede tra Morata e Asllani, poi invece vede bene quando Mkhitaryan atterra Leao al limite (da lì il gol che riapre tutto, ndr). In precedenza, però, Morata non colpisce il pallone, ma colpisce il tallone di Asllani: Sozza, che era girato, non vede ed è un errore".

"Manca un giallo per Calhanoglu al 13' per intervento su Musah, così come manca un giallo per Thiaw per intervento su Barella al 76'. Sozza non preciso, errori gravi anche per il momento nel quale arrivano, in particolare il fallo non visto su Asllani. Mi dispiace molto, ma non posso dargli 6".