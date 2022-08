Dal proprio profilo Instagram, Antonio Cassano usa toni duri per commentare la sconfitta dell'Inter contro la Lazio. Scagliandosi in particolare contro un giocatore dei nerazzurri: "La Lazio ha un'idea di calcio di prospettiva, per me è l'outsider del campionato. Venerdì ha dato all'Inter una rumba clamorosa, è la squadra che dopo l'Atalanta mi fa divertire. L'Inter ha fatto un possesso palla molto sterile e in 45 minuti ha creato zero occasioni da gol; e anche nella ripresa ha fatto poca roba, mi è piaciuta poco. Farà fatica, se non ingranano quei tre o quattro giocatori perché Marcelo Brozovic l'ho visto in difficoltà, Romelu Lukaku deve svegliarsi perché per via del suo fisico va in forma dopo 1-2 mesi. Ma ci sono dei punti interrogativi: guardate Alessandro Bastoni, un giocatore molto sopravvalutato che sta facendo disastri. Vedremo la stagione, comunque penso che l'Inter la vedremo lassù a maggio".