La sanzione del -15 dovrà essere "rideterminata" ma comunque necessariamente afflittiva. E il passaggio cruciale del Collegio di Garanzia è stato quello di confermare le condanne dei quattro dirigenti Juve (Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene) per quanto riguarda l'accusa di aver violato l'articolo 4, ossia la mancata lealtà. Una sconfitta per la tesa difensiva che aveva puntato tutto sull'annullamento di tale giudizio. Resta il reato sportivo e, quindi, resta molto alto il pericolo per il club di venire penalizzato. Difficilmente la Corte d'Appello ribalterà tutto.

"L’impianto accusatorio disegnato dal procuratore federale Giuseppe Chinè regge alla prova del grado di legittimità, e almeno in parte, succede lo stesso per la sentenza dei giudici di appello - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il Collegio di Garanzia ha stabilito che sì, è stato giusto riaprire il processo perché le carte di Torino rappresentavano una novità tale da poter aprire la porta della “revocazione”, rimettendo in gioco quanto deciso nei primi processi. Questo non c’è scritto nel dispositivo, ma si deduce dalle condanne definitive per i quattro dirigenti e dal fatto che l’invito alla nuova valutazione, sulla base anche della responsabilità degli altri dirigenti (Nedved e gli altri con condanna sospesa), sia comunque dentro il nuovo materiale istruttorio che ha alimentato la richiesta di Chinè di riaprire e le condanne della Corte d’Appello".

"Saranno le motivazioni a dire realmente che cosa ha determinato il verdetto del Collegio di Garanzia. Anche qui, però, c’è una novità: sta emergendo una tempistica capace di evitare uno scollinamento a fine campionato, e a fine stagione, che avrebbe moltiplicato le tensioni. Si vuole finire tutto almeno sul fronte plusvalenze, e per la giustizia federale prima del gong di fine campionato. Certo, tanto per immaginare due date possibili, un processo il 20 o il 21 maggio in piena volata Champions, attirerebbe tanta tensione. Il calendario però è questo, non ci sono alternative. E se passasse qualche altro giorno sarebbe pure peggio", si legge.

