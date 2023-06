L'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare di Davide Frattesi e lo ha fatto a Rai GR Parlamento durante il programma 'La Politica nel Pallone'. "Incontro con il Milan per Frattesi? Personalmente non ho mai incontrato i rossoneri, nessun contatto con loro - ha sottolineato Carnevali -. L'Inter è il club che si è mosso per primo, ma al momento stanno valutando. Le opportunità non mancano, vedremo se arriverà il Milan o altri: siamo pronti ad ascoltare tutti. Quaranta milioni per il cartellino? Sì, è questa la nostra richiesta. Poi nelle trattative si discute, noi siamo interessati ai giovani, non esiste un valore assoluto. Credo che chi arrivi per primo abbia più possibilità di chiudere la trattativa".

"Vorremmo chiudere prima di andare in ritiro, quindi nei primi dieci giorni di luglio. Il giocatore vuole andare in un top club, ma noi pretendiamo che ci siano le condizioni che riteniamo giuste - ha aggiunto Carnevali -. Se possiamo dargli una mano gliela diamo volentieri".

