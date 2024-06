Eliminati. E, senza timore di esagerare, nel peggiore dei modi possibili. L'Italia di Luciano Spalletti esce di scena da Euro 2024 agli ottavi di finale per mano della Svizzera di Murat Yakin che a Berlino si impone per 2-0 e ottiene un meritatissimo visto per i quarti di finale, dove attenderà la vincente del confronto tra Inghilterra e Slovacchia. Una sconfitta durissima da digerire, non tanto per le misure ma per le modalità nelle quali è arrivata: un no contest dolorosissimo, perché all'ottima organizzazione tattica messa in campo dai rossocrociati l'Italia risponde con il nulla cosmico, incapace di proporre anche una minima idea di gioco apprezzabile. Yann Sommer, in poche parole, è rimasto pressoché inoperoso.

Le due reti nascono da due leggerezze tra le più gravi mostrate dagli Azzurri, la prima sull'inserimento in area fin troppo facile di Remo Freuler al quale non resta che appoggiare in rete da pochi passi e la seconda dopo pochi istanti dall'inizio della ripresa, dove Granit Xhaka ha tutto il tempo di servire Ruben Vargas che appena dentro l'area trova la traiettoria che fa secco Gigio Donnarumma, al quale però va dato il merito di aver evitato un passivo ancora più tremendo. La Svizzera batte l'Italia dopo 31 anni e vola nelle prime otto per la gioia dei suoi tifosi, i campioni in carica escono dopo una partita improponibile e salutano la Germania con tanti, opprimenti interrogativi dopo una prestazione sconfortante. Che lascia molte ombre anche in prospettiva Mondiali 2026...

Male anche i rappresentanti dell'Inter, travolti dall'ondata elvetica: Nicolò Barella, colpito duro da Freuler nei primi minuti di gioco, fatica tantissimo e lascia il campo al 64esimo per Mateo Retegui; 74 minuti di gioco per Matteo Darmian rimpiazzato da Andrea Cambiaso mentre Alessandro Bastoni gioca 90 minuti stringendo i denti dopo l'influenza però senza capire molto dell'incontro. Spazio solo nei minuti finali, puro garbage time, per Davide Frattesi.

