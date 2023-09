Anche Esteban Cambiasso è stato tra i protagonisti dell'evento 'Autogol & Friends' di quest'oggi a San Genesio e Uniti. Intervistato da Gazzetta.it, il Cuchu ha parlato di quello che è il rapporto con Javier Zanetti: "Abbiamo vissuto tante cose insieme. La gente pensa magari più al campo ma io mi riferisco alle cose familiari, alla nascita dei figli... Diventiamo fratelli senza avere stessa mamma o lo stesso papà, da anni c'è un rapporto familiare enorme. So quanto lui e la sua famiglia facciano con la loro fondazione". Cambiasso che si è reso protagonista col suo antagonismo anche in una partita di calcetto come quella disputata quest'oggi: "Non intendo lo sport in un altro modo. Cerco di fare ogni cosa con serietà, ovviamente capendo il genere di manifestazione nel quale siamo". Con tanto di esultanza incredibile dopo un gol: "E' più facile fare gol al Chelsea che far segnare Michele", conclude scherzando.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!