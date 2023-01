Si esprime sul futuro di Milan Skriniar anche il ct della Nazionale slovacca Francesco Calzona, che lo ha nominato capitano della sua selezione. E che ai microfoni di Sport.sk elogia in primo luogo la sua prestazione nella Supercoppa Italiana contro il Milan: "Ha giocato una partita fantastica. Ha appena confermato di essere in ottime condizioni fisiche al momento. Mi è piaciuto molto in fase difensiva. Sono comunque contento che abbia agito in modo costruttivo e offensivo, nel senso che ha mandato molti palloni direttamente ai compagni. Questo è un valore aggiunto per un difensore. Non tutti poi possono essere capitani dell'Inter; lui dimostra di meritare di indossare la fascia anche in un club del genere. Lo conferma con le sue prestazioni in campo".