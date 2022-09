"Non è un momento difficile, magari doloroso perché abbiamo perso un derby importante". Hakan Calhanoglu parla così a Sportmediaset del clima che si respira nell spogliatoio nerazzurro alla vigilia del debutto in Champions League contro il Bayern Monaco. "Dobbiamo rialzarci subito perché in Europa si alza il livello, siamo pronti dopo avere analizzato l'avversario", ha aggiunto il turco.

Cosa vi siete detti in questi giorni?

"Abbiamo analizzato i nostri errori, le partite dipendono sempre da noi. Il derby l'abbiamo perso per colpa nostra, abbiamo già analizzato tutto e stiamo lavorando per migliorare".