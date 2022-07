51' - LUKAKU RIAPRE I GIOCHI! Grande azione innescata da Calhanoglu che serve Lautaro. Il Toro è fermato da Lopes, il pallone finisce su Dimarco che mette in mezzo per il belga che di pura potenza trova la rete che rimette l'Inter in carreggiata.

74' - Skriniar ferma Toko-Ekambi in scivolata, esploide il Manuzzi. Altri cambi per l'Inter: dentro Bellanova, Gosens e Gagliardini per Dumfries, Dimarco e Barella. Tocca anche ad Asllani, che rileva Brozovic.

86' - Grande giocata di esperienza di Dzeko, che si prende un fallo di astuzia. Poi Barcola beffa Bellanova nell'inserimento e calcia in diagonale, palla fuori non di molto.

Si tratta solo di amichevoli estive, ma sin qui si può dire che una certezza questa Inter l'ha espressa: la squadra nerazzurra non vuole perdere, mai. Così come avvenuto a Ferrara contro il Monaco, la squadra di Simone Inzaghi riesce a recuperare due reti di svantaggio anche all'Olympique Lione, chiudendo sul 2-2 una sfida bella e intensa. Al Manuzzi di Cesena, gli uomini di Peter Bosz trovano il doppio vantaggio con le reti di Alexandre Lacazette e Rayan Cherki, ma non fanno i conti con il carattere dell'Inter che dopo sessanta secondi rimettono il match in carreggiata con il primo gol della nuova vita nerazzurra di Romelu Lukaku e impattano al 65esimo con una splendida azione di ripartenza coronata dalla rete sopraffina di Nicolò Barella . Inzaghi trova nuovi segnali buoni da tutti, in particolare da André Onana e Federico Dimarco , tra i più in vista nella serata romagnola. Tra sette giorni, contro il Villarreal, si trarrà il bilancio prima dell'inizio del campionato.

21.38 - Torna in campo il Lione, prevedibile l'inserimento di diversi volti nuovi.

INTERVALLO - I cinque ammoniti sin qui a referto dicono che di amichevole, per il momento, c'è stato poco: gara molto fisica in questo primo tempo, dove le due squadre non risparmiano i colpi. Chiudono avanti i transalpini grazie al gol di Alexandre Lacazette con un colpo di testa in tuffo praticamente davanti ad André Onana, un minuto dopo che Federico Dimarco si è divorato il vantaggio con un tiro fuori di poco. Il gol scuote i lionesi che spinti da un indemoniato Tete creano altri pericoli, mentre nella parte centrale i nerazzurri si erano fatti preferire.

-----

48' pt - Finisce il primo tempo: Olympique Lione avanti sull'Inter per 1-0 all'intervallo.

46' pt - Nuovo cartellino giallo per Paqueta per aver fermato la ripartenza di Brozovic.

46' pt - Due minuti di recupero. Ancora Tete fa danni lì davanti, tiro respinto da Onana.

44' - Palo di Gusto! Grande azione di Tete, che lancia il compagno bravo a piazzare il pallone con Onana in uscita trovando il legno. Sul tap-in, Toko-Ekambi sbaglia completamente la conclusione.

41' - Paqueta prova dalla distanza, pallone altissimo.

40' - Altra ammonizione, stavolta per Bastoni per fallo su Gusto.

39' - Prova il lancio Calhanoglu verso Barella, pallone troppo profondo.

36' - Si alza la tensione: Brozovic viene ammonito per un intervento su Toko-Ekambi e si infuria con l'arbitro, ne nasce una piccola baruffa.

35' - Lacazette prova a ricambiare il favore lanciando Paqueta, fermato da Barella.

34' - D'Ambrosio non impatta bene sulla punizione di De Vrij, ma prima c'era un fallo di Lukaku.

33' - Giallo per Toko-Ekambi, reo di un fallo su Dumfries.

31' - Olympique Lione in vantaggio con Lacazette! Sul cross da destra di Paqueta, dimenticato da De Vrij, l'ex Arsenal di testa in tuffo colpisce da zero metri non lasciando scampo a Onana.

30' - Dimarco ha tra i piedi il gol del vantaggio: sul liscio di Lautaro, il terzino è lì pronto a ricevere e calciare col pallone che finisce di un niente fuori.

29' - Inter in crescita, pallone in area per Dumfries che non ci arriva.

28' - Dimarco in mezzo, Lautaro colpisce di tacco debolmente sul primo palo. Pallone che viene fermato da un difensore del Lione. Altra grande palla di Lukaku.

26' - Lukaku innesca un'azione importante dell'Inter: in scivolata serve Calhanoglu il cui tiro è respinto da Lopes, sul pallone però torna l'Inter ancora con Calhanoglu che mette per il belga che da solo colpisce di testa mandando fuori.

23' - Barella prova la conclusione dalla distanza, palla fuori. Bello strappo di Brozovic.

21' - Passaggio debole di Onana per Dumfries bruciato da Lacazette. L'olandese atterra il francese e viene ammonito.

20' - Dimarco crea scompiglio in area lionese con un suo cross, Piccinini ferma poi il gioco per un mani di Lautaro.

19' - Uno-due Lacazette-Toko-Ekambi, tiro non irresistibile del camerunese parato dal connazionale Onana.

17' - Tete è un furetto niente male sulla destra, cross debole dell'ex Shakhtar bloccato da Onana.

16' - Cross fuori misura di Dimarco, palla fuori sul lato opposto.

15' - Grande parata d'istinto di Onana sulla conclusione potente di Tete. Poi Lukaku sul ribaltamento viene chiuso da Lukeba.

14' - Lautaro prova a lanciare Calhanoglu, ma il pallone dell'argentino è un po' corto.

12' - Dimarco prova a trovare D'Ambrosio sul secondo palo, il capitano viene anticipato in extremis.

11' - Barella riesce in due battute a lanciare Dimarco, atterrato da Lepenant. Prova la battuta volante l'Inter, Piccinini ferma tutto.

9' - Altro cross di Tete a servire Lacazette che cade in area trattenuto da Dumfries. L'ex Arsenal protesta un po' poi abbraccia l'olandese.

7' - Punizione di Paqueta che sibila non distante dal palo di sinistra di Onana.

6' - Rapida combinazione del Lione, allontana Dumfries ma poi Calhanoglu perde palla. Poi Piccinini sanziona un fallo di Bastoni.

4' - Tete mette in mezzo, D'Ambrosio allontana. Poi Tagliafico atterra Barella.

3' - Lukaku! Spunto sulla sinistra di Dimarco che col suo cross trova Dumfries. Palla in mezzo dell'olandese per il panzer nerazzurro che di testa però non impensierisce più di tanto Lopes.

2' - Giropalla per i transalpini, che provano a stanare gli avversari.

-----

20.36 - Sarà del Lione il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.36 - Momento del sorteggio per D'Ambrosio e Lacazette.

20.35 - Inter e Olympique Lione entrano in campo in questo momento. Sarà D'Ambrosio il capitano questa sera.

20.31 - Le due squadre si fanno ancora attendere, prendono solo ora posto i panchinari.

20.25 - Pochi minuti all'ingresso in campo delle due formazioni. Bella cornice di pubblico al Manuzzi di Cesena.

----