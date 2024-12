E' un Carlos Augusto sorridente quello che si presenta ai microfoni di Rai Sport dopo Lazio-Inter 0-6, un festival del gol al quale ha partecipato anche lui uscendo con la giusta mentalità dalla panchina: "Io sarei il titolare in molte squadre in Italia e in Europa? Al di là di quello, l'importante è che abbiamo fatto una grande vittoria - le parole del brasiliano -. Sono contento per il gol, anche l'anno scorso volevo giocare più minuti in campionato, ma l'importante è che tutti siamo contenti. Abbiamo approcciato bene, la cosa più importante è che l'Inter vinca sempre".

Siete a -3 dall'Atalanta capolista ora, con una partita in meno.

"Sapevamo della forza della Lazio, tanto che l'inizio della gara è stata complicato. Dopo l'1-0 abbiamo controllato la partita e poi sono uscite le nostre qualità".

Parliamo dell'Inter come fosse una squadra non brillantissima, ma i numeri dicono il contrario.

"Alcuni dicono che bisogna giocare bene, ma l'importante è vincere. Siamo l'Inter, dobbiamo continuare così".

Thuram ha segnato, Lautaro no: non riesce a sbloccarsi il capitano.

"Il calcio è così, anche io ho sofferto per l'infortunio. E' il nostro capitano, ha fatto grandi cose qua nel corso degli anni. Abbiamo totale fiducia che si sbloccherà".

