Tajon Buchanan sta bruciando letteralmente le tappe. Il recupero del laterale canadese sta procedendo bene, tanto che oggi si è allenato sul campo, come si può apprezzare dalle foto pubblicate sui profili social dell'Inter. L'ex Bruges, operato nel mese di luglio per riparare la tibia fratturata durante un allenamento con il Canada, è stato inserito da Simone Inzaghi nella lista UEFA per la Champions League, una scelta che la dice lunga sul fatto che il nativo di Brampton potrebbe anticipare il suo rientro in squadra rispetto alla scadenza di novembre, fissata precedentemente appena dopo l'intervento.

