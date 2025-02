Mate Brekalo, professore presso la Facoltà di kinesiologia di Mostar ed ex preparatore atletico di formazioni come l'HKK Široki e il Široki Brijeg, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti del suo impatto con Petar Sucic, conosciuto quando era ancora un ragazzino, e della crescita fisica avuta dal futuro giocatore dell'Inter: "Quando ci siamo conosciuti, non sapeva fare flessioni o sollevare un bilanciere, mentre ora solleva pesi impressionanti per essere un giocatore di calcio. Già al primo ritiro nella nazionale maggiore dello Zrinjski Mostar, all'età di 18 anni, è stato il migliore nei test fisici. Poi ha ottenuto risultati eccezionali nel test di Cooper, ma anche nei test di capacità è stato migliore del 20 percento rispetto a Marcelo Brozovic". Ha avuto circostanze positive perché è stato allenato da Sergej Jakirović, per il quale ho solo parole di elogio, e perché è arrivato tempestivamente alla Dinamo Zagabria, dove è stato accolto da Igor Bišćan. Quando studiavo a Zagabria, ero vicino di casa di Bišćan. Non sapeva chi fosse Petar, ma mi raccontò che durante i primi allenamenti aveva visto quanto fosse bravo. Nello sport, per far sì che le cose accadano, serve un pizzico di fortuna. Ma tutti coloro che hanno carattere raggiungono l'obiettivo".

Brekalo prosegue: "Petar si è guadagnato tutto ciò che ha ottenuto in modo onesto. È un esempio di dedizione allo sport. Una volta gli ho detto: 'Petar, tu sei un giocatore da Real Madrid e da Barcellona, ​​questo è il nostro obiettivo'. Abbiamo parlato di recente, ricordando tutto e parlando di come i piani si stanno concretizzando. Ho lavorato a lungo per riuscire a riconoscere il bambino che avevo incontrato". Si passa poi alla descrizione tecnica del giocatore: " Ha un tiro eccellente, una conoscenza fenomenale del gioco e può dare molto nel terzo finale di campo. Mi chiedono se si adatterà all'Inter. Lo farà, ha una sicurezza enorme. E ci riuscirà in fretta, nonostante la concorrenza agguerrita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!