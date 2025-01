Tra i protagonisti in positivo di Inter-Atalanta c'è ancora una volta Yann Bisseck, autore di un'ottima prestazione. Il difensore tedesco è intervenuto a fine partita ai microfoni di Radio Tv Serie A.

"Abbiamo giocato un'ottima partita, eravamo ben preparati e abbiamo fatto una buona prestazione - analizza il tedesco - Sorpresi dalla formazione dell'Atalanta? No, come ho detto eravamo molto preparati, quel che hanno provato non è stato un grande problema. Siamo molto felici e vedremo come andrà in finale. La doppietta di Dumfries? In questa squadra tutti possono fare gol, sono molto contento per Denzel che ha fatto due gol clamorosi. Lautaro? E' un attaccante, vuole fare gol. I gol arriveranno, stiamo calmi perché segnerà. Juve o Milan in finale? Non ho preferenze, vogliamo solo vincere".