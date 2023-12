Il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria di oggi contro il Lecce, in cui ha trovato la prima rete in nerazzurro: "Io ho molta fiducia in me stesso, dev'esserci qualche motivo se mi hanno portato all'Inter. Mi sento bene, sono felice di aver avuto l'occasione di dimostrare quello che so fare e spero di averne ancora di più".

La possibilità di giocare da quinto?

"Mi è capitato di giocare da centrocampista quando ero più giovane. A me interessa solo stare in campo, non mi importa dove".

Sul momento no sotto porta di Arnautovic:

"Sappiamo che per un attaccante è difficile quando non ottieni i numeri che tutti si aspettano. Siamo tutti felici per l'assist che ha fatto oggi, è un bravo ragazzo e tutti gli vogliono bene".

Una battuta in italiano?

"Sono molto felice di giocare nell'Inter".