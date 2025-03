Domani sera avrà due obiettivi: fermare l'attacco dell'Inter e fare bella figura a San Siro, stadio in cui potrebbe giocare la prossima stagione con maggiore continuità, stando alle voci di mercato. Intanto Jaka Bijol si racconta a La Repubblica partendo proprio da questa ipotesi sul futuro: "A chi non piacerebbe l'Inter? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non vorrebbero vestire la maglia nerazzurra. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate". Anche perché lo sloveno si sente pronto al passo successivo: "La Serie A è uno dei più bei campionati del mondo e sono contento di avere scelto l’Udinese. Qui sono cresciuto. La Premier League mi affascina e da bambino ero tifoso del Barcellona. Ora mi sento pronto per fare un passo in avanti".



Domani ci sarà da fronteggiare Thuram: "Un giocatore del genere va contenuto con il gioco di squadra. E dell’Inter non devi dimenticarti nessuno. Segnano tutti, difensori compresi". Tra i colleghi di ruolo, in maglia nerazzurra Bijol apprezza un difensore in particolare: "Dico Bastoni, uno dei migliori al mondo. Ha un sinistro incredibile, è bello vederlo giocare".

Idee abbastanza chiare anche sulla corsa Scudetto: "Penso che l’Inter ce la possa fare".