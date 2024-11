Un incontro di mercato per capire come muoversi, in modo che tutte le parti in causa siano contente. L'Inter fa sul serio per Nicolò Bertola e, come riporta Il Secolo XIX, ha accettato l'invito del direttore sportivo dei liguri, Stefano Melissano, a parlare del futuro del giocatore che ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e per questo fa gola a molti altri club. L'incontro ha visto protagonisti proprio Melissano e Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, il quale ha confermato il gradimento dei nerazzurri per il difensore classe 2003.

Per adesso in Viale della Liberazione non hanno ancora effettuato passi ufficiali con il suo entourage, anche in virtù di un accordo di non belligeranza tra Inter e Spezia (che spesso hanno concluso operazioni di interesse comune). L'idea sarebbe evitare che Bertola lasci la Liguria a parametro zero, per questa ragione i due direttori hanno vagliato alcuni nomi che possano essere di interesse per lo Spezia nella prossima stagione: Alessandro Fontanarosa, Luca Di Maggio, Zinho Vanheusden, Franco Carboni e Issiaka Kamate alcuni dei giovani attualmente in prestito presi in considerazione.

Il prossimo appuntamento è a fine dicembre per capire la strategia che le due società adotteranno per venirsi incontro.

