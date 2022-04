E' il giorno del derby d'Italia e Nicola Berti si prepara ad assistere da vecchia gloria e tifoso nerazzurro. "Chi non vince stasera è fuori dalla lotta scudetto? Certo. Un pari? Le vie di mezzo non appartengono all’Inter. Chi vince lo scudetto? L’Inter se passa a Torino. Altrimenti il Milan".

Per vincere servirà un'Inter più simile a quella da novembre a gennaio, che non a quella più recente. "L’Inter per sei mesi è stata meravigliosa. Pur avendo perso tre uomini chiave e l’allenatore, è riuscita a fare cose pazzesche. Poi è arrivato il derby che ha cambiato tutto. Dovevamo essere sul 2 o 3 a zero all'intervallo, invece siamo riusciti a perdere", dice ancora Berti.