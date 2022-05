Tra i giocatori accostati all’Inter per la prossima stagione c’è Federico Bernardeschi, che oggi ha salutato la Juventus. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, l’esterno originario di Carrara ha rilasciato a Sky Sport qualche breve dichiarazione sul suo futuro: “È stata la chiusura perfetta di un cerchio, di questo sono felice e orgoglioso. Oggi ho parlato con i ragazzi e ho ringraziato la società e il mister, oltre a tutti i ragazzi, tutto il mondo Juventus che mi ha sempre fatto sentire a casa. Quando un matrimonio si chiude non per forza si deve litigare, sono orgoglioso di questo. Quello che mi porterò dentro è quello che il mondo Juventus mi ha trasmesso, mi hanno fatto crescere come persona e come uomo. Se rimango in Italia? In studio ne avete uno bravo sul mercato - ha detto riferendosi a Gianluca Di Marzio -. Non ho ancora nessun contratto davanti. In questo momento penso molto a me stesso e penso che sia la cosa più importante, vorrei un progetto bello che si sposasse con le mie idee e poi vedremo. Sono aperto a tutto, sono aperto a un cambiamento e diffido da chi resta sempre nelle zone di comfort. Il cambiamento è evoluzione, sono aperto a tutto”.