Nel corso di una lunga intervista rilasciata a SempreInter.com, Giuseppe Bergomi ha affrontato i temi caldi dell'Inter a 360 gradi, esprimendo come suo solito pareri e riflessioni molto interessanti, a partire dalla vicenda Milan Skriniar: “Bisogna risalire a questa estate. Purtroppo l’Inter ogni anno deve sacrificare qualcuno, l’abbiamo visto con Lukaku, Hakimi, Perisic, Eriksen. Questa estate avevano individuato lui (Skriniar, ndr). Il giocatore è rimasto e conosciamo la vicenda. Da lì bisogna ripartire. Io ho conosciuto Milan, è un ragazzo, perbene, timido, serio. Un professionista che ha preso una determinata scelta. Magari si poteva comunicare meglio, anche se spesso non è facile nemmeno per questi ragazzi. Penso che siamo arrivati ad una conclusione, abbiamo visto altri casi, dobbiamo pensare che il nostro campionato è di passaggio. Le bandiere? Bello, ma il mondo è cambiato rispetto al passato. Lo si deve accettare. Sicuramente Skriniar comunque darà il massimo da qui alla fine di stagione, la gente questo lo deve capire e lasciarlo tranquillo. Nella partita contro l’Empoli era nervoso e ci è costata quella gara. Sono comunque situazioni che ci possono capitare”.

Skriniar ha parlato con la Curva Nord e non con i media, almeno per ora.

“Lui intanto è stato chiaro con i compagni, comunicando loro la propria decisione, il che è la cosa più importante. Non mi piace poi addentrarmi in rapporti che non conosco. Posso dire che mi spiace vada via, è un giocatore forte, che ha rappresentato molto bene l’Inter in questi anni. Non dimentichiamo altri casi, in altre piazze. Dobbiamo convincerci che non è più come gli anni ’90 e 2000. Ora questi ragazzi cercano altre situazioni e vanno pure capiti”.

L’Inter però si sente tradita da questo comportamento, o almeno il tifoso lo è.

“Magari si poteva trovare una formula come l’anno scorso aveva fatto il Torino con Bremer. Lui ha allungato per un anno, si poteva inserire una clausola con una cifra per la cessione. Poi però ci sono i procuratori che magari avevano già trovato tutti gli accordi, a quel punto non firmi più, diventa difficile”.

Nnon rinnovare prima il contratto di Skriniar è stato forse il primo errore di Marotta sul mercato interista.

“C’è una linea societaria, lo abbiamo visto. Se tu sei chiaro…Io non lo vedo come errore, hanno cercato di gestire la situazione e non ci sono riusciti. Ma non è proprio un errore. Bisogna accettare le situazioni contingenti. La contingenza con cui convive l’Inter da tre anni. Non riesce a fare mercato, ma resta competitiva, vince trofei, è in Champions e così via. Certo, è distante dal Napoli, che però ha fatto qualcosa di straordinario. Così anche un pareggio contro la Sampdoria non va bene. Ma per il resto cosa vuoi dire a questa squadra? Negli anni è stata depauperata, ma riesce a essere sempre competitiva, e questo è un pregio”.

Si può pensare che senza la pandemia e tutto quello che è successo, aggiungendo due o tre pedine a quell’Inter, anziché toglierle, avrebbe significato dominio in Italia e possibilità di vittoria in Europa?

“Non c’è mai una controprova. Se però torniamo a quando l’Inter vinse lo Scudetto e pensi di aggiungere qualche uomo, certo che potevi dare continuità. La stai dando comunque, hai vinto Coppa Italia e supercoppa, però potevi essere sicuramente più competitivo, è indubbio. Giocatori come Acerbi, Dzeko e Mkhitaryan sono forti, che ti danno tanto nell’immediato”.

Cosa ne pensa di Suning e di Zhang?

“Non conoscendo bene le situazioni… dispiace. Io capisco le difficoltà, la pandemia, rimanere nel Fair Play Finanziario. Però ai tifosi devi sempre regalare un sogno, quindi tante volte i sostenitori fanno fatica a capire questa situazione e questo dispiace. Non voglio addentrarmi nelle problematiche della presidenza. Sicuramente è sotto gli occhi di tutti che la proprietà in questo momento vive delle difficoltà e cerca di fare del suo meglio”.