Beppe Bergomi promuove a pieni voti l'idea del Napoli di affidare le chiavi del proprio progetto tecnico ad Antonio Conte: "Andrebbe bene su qualsiasi panchina - la premessa dello Zio a Sky Sport -. Tante volte si esagera quando si danno delle etichette, io vado sui fatti: in poco tempo fa rendere al massimo ogni squadra. Chi meglio di Conte può far ripartire forte il Napoli? Magari De Laurentiis fa un passo indietro perché Conte è un accentratore".

A proposito di allenatori di alto livello, Bergomi tesse le lodi di Simone Inzaghi, campione d'Italia con l'Inter in questa stagione: "E' cresciuto tanto assieme alla squadra, aiutato dalla società. L'Inter ha giocato molto bene, la gestione di 25 giocatori non è mai facile. Oaktree? Non cambierà nulla, l'ultimo anno Zhang non c'è mai stato. Cambia poco, se i dirigenti rimangono quelli. L'Inter resta competitiva, se mantiene questa squadra e aggiunge Taremi e Zielinski"

