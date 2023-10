Intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Show', l'ex difensore Giuseppe Bergomi parla così di Lautaro Martinez: "Lautaro è leader dall'anno scorso, riconosciuto da tutti. Secondo me come leadership già lo scorso anno ne aveva anche più di Lukaku, lavoravano bene insieme ma secondo me il Toro aveva già più carisma e leadership. È riconosciuto anche dai tifosi. Lo vedo maturato, consapevole , ieri ha parlato della sua famiglia, tutti step che lo hanno portato ad andare in campo e a vivere la partita in maniera diversa. Negli altri anni aveva dei momenti in cui si intristiva, si innervosiva, erano momenti che poi si protraevano anche per settimane, un mese. Adesso ha una continuità incredibile ed è il leader di questa squadra".

E ancora: "Quando non c'era Lautaro Sanchez girava fuori e Thuram dentro, quando è entrato il Toro è cambiata la musica. Lautaro è bravo anche a capire chi ha vicino, quando c'era Lukaku era lui che si abbassava, adesso fa lavorare più Thuram e lui rimane un po' più avanti, deve stare nell'area di rigore. È un ragazzo intelligente che sta continuando a crescere".