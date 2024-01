Ospite come di consueto negli studi di Sky Sport, l’ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi commenta così il momento dell’Inter, che domani affronterà la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli e che intanto ha perso momentaneamente la vetta della classifica in favore della Juventus: “Io dico sempre c he se vuoi vincere il campionato devi battere la Juventus - ha esordito -, loro ci sono sempre, è una questione di storia e di mentalità. Il fattore psicologico può contare, devi affrontare la Juve che arriva a San Siro davanti in classifica, devi fare un certo tipo di partita. L’Inter però la vero forte, ha una grande mentalità e sta giocando molto bene”.

Un commento sul calendario: “La Juve ha un calendario sulla arta più semplice, l’Inter ne ha uno molto tosto e ha anche la Champions. In questo momento l’Inter deve essere brava a coinvolgere tutti i giocatori a costo di perdere anche qualche punto, altrimenti non ce la fa a fare tutte queste partite con due punte e due centrocampisti. È la squadra più vecchia della Serie A, ogni anno perde pezzi importanti, entrano punti di domanda che poi si rivelano bravi. La bravura dell’Inter è stata aver preso giocatori come Sommer, Darmian, Khitaryan, Acerbi. Io continuo a dire che l'Inter non è la più forte ma è la più brava a mettere insieme i giocatori e a farli rendere. E poi non bisogna dimenticare il Milan che è la terza per lo Scudetto”.