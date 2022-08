Presente alla prima puntata della nuova stagione di ‘Sky Calcio Club’, l’ex nerazzurro Giuseppe Bergomi ha analizzato così le vittorie di sabato delle due milanesi: “Oggi ho letto della diversità della vittoria tra Inter e Milan, ma anche il Milan ha avuto le sue difficoltà contro l’Udinese. È vero che fa quattro gol, ma creando poche occasioni. Due gol che ha segnato, non me ne vogliano, sono stati quasi due regali da parte della formazione friulana. Il Milan ha vinto con merito, ma l’Udinese è stata sempre pericolosa. Comunque è una squadra che gioca con leggerezza sull’onda lunga della vittoria in campionato, si vede che giocano sereni. Lo Scudetto? Anche io penso Milan, Inter, Juventus e Roma, ma anche il Napoli mi intriga”.