Intervenuto come di consueto negli studi di ‘Sky Calcio Show’, Giuseppe Bergomi analizza così il momento vissuto dall’Inter: “Da quello che so io, i giocatori si sono parlati tra loro, senza allenatore, hanno avuto un confronto schietto. Era troppo importante per l’Inter ritrovare quello spirito e quell’entusiasmo, ha perso quattro partite quasi sempre di rimonta. Io non vado a criticare Gagliardini, io critico i più forti come Barella, che oggi esalto perché è decisivo, mi fa una grande prestazione a Barcellona e anche oggi. Sono loro che determinano. E se gli atteggiamenti sono questi determinano i risultati”.

Si passa poi a parlare del grande momento vissuto da Hakan Calhanoglu: "Se gioca lui o Brozovic? Magari giocano tutti e due… Contro la Salernitana è stato il migliore in campo. E le cose migliori le fa in fase difensiva. Si mette in mezzo ai centrali e recupera palla, a volte si è messo addirittura al posto di Acerbi. Ha temperamento, è lui a recuperare palla nell'occasione del gol di Barella. A me queste cose piace vederle. Però se conosco Inzaghi non cambierà sistema di gioco, quando rientra Brozovic si tornerà a giocare come prima, Calhanoglu tornerà a fare il suo".