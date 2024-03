Dopo aver difeso la porta della nazionale brasiliana maggiore nelle amichevoli contro Inghilterra e Spagna, Bento Matheus Krepski è atterrato a Curitiba mercoledì sera. Al suo arrivo, il portiere classe 1999, che tanto piace all'Inter, è stato intercettato dai giornalisti di Globo Esporte, che per prima cosa gli hanno chiesto di raccontare le emozioni vissute con la Seleçao: "È molto diverso da quello a cui sono abituato, sono contento di aver colto l'occasione, di aver fatto bene in Nazionale, di aver mostrato il frutto del mio lavoro - le sue parole -. Ho potuto mostrarmi a tutto il mondo, è una cosa molto gratificante. È stata un'esperienza molto bella e che rimarrà con me per il resto della mia vita. Lo ricorderò per tutta la vita e lo racconterò ai miei figli, ai miei nipoti, ai miei pronipoti. Non poteva esserci debutto migliore per la squadra brasiliana. Tutto è andato nel migliore dei modi", ha spiegato all'arrivo in aeroporto l'estremo difensore 24enne. Prima di dribblare le voci di mercato, visto che il suo nome è stato accostato nelle scorse settimane a Inter, Benfica, Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forest: "Non c'è niente di concreto, sono concentrato al 100% sull'Athletico Paranaense".

