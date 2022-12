La Repubblica propone oggi un'intervista a Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, ex Inter, parla della lunga pausa ("Alcune squadre potrebbero faticare a ritrovare il passo, ma chi fin qui ha puntato sull’intensità guadagnerà dalla pausa") e delle rotazioni post-Mondiali ("Solo chi ha avuto tanti giocatori impegnati negli ultimi turni dovrà ruotare di più"), si dice favorevole ai maxi-recuperi ma non alle cinque sostituzioni, almeno nelle competizioni locali, "dove le differenze di rosa sono maggiori". Il tempo effettivo, invece, secondo Benitez, non risolverebbe il problema delle interruzioni tattiche.

In Italia, Benitez ha allenato anche il Napoli. "Non voglio passare per menagramo, evito di esprimermi - dice il tecnico riguardo alle possibilità di tricolore dei partenopei -. Di certo ha quello che serve: entusiasmo, qualità, approccio. E la sosta mondiale potrebbe giovarle. Rivali? Il Milan ha fatto un grande lavoro. La Juve non va mai data per vinta. L’Inter è bene attrezzata. Ma l’unica vera rivale del Napoli è il Napoli".