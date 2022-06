Dopo l'amarezza per la retrocessione in Serie B, Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa sottolineando come il club rossoblu sia costretto in qualche modo a operare diverse cessioni anche in breve tempo per rientrare nel discorso dell'indice di liquidità: "Ha poco senso per l’iscrizione in campionato. In B è 0,7 cioè superiore alla A. Questo prevede che dobbiamo cedere già in questo mese per tutti gli adempimenti di iscrizione e mercato. Ci saranno momenti difficili. Un uomo solo al comando non funziona più. Hanno dato fastidio le discussioni sul tesoretto del paracadute derivante dalla retrocessione. Non c’è nessun tesoretto, la retrocessione è un danno economico". Un indubbio assist per l'Inter, impegnata nella corsa per l'esterno Raoul Bellanova.