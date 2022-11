22.05 - Le due squadre stanno rientrando in campo per la ripresa. Nagelsmann si gioca la carta Alphonso Davies, fuori Upamecano.

47' - Gagliardini atterrato in area, punizione interessante per l'Inter.

54' - Coman mette in mezzo per Mané che controlla male e calcia peggio, pallone altissimo.

63' - Choupo-Moting segna un gran gol in rovesciata, ma il camerunese si trova ampiamente in fuorigioco.

75' - Fendente di Gnabry dove Davies non riesce ad arrivare in tempo.

76' - Spazio per Valentin Carboni, che rileva Correa. Entra anche Skriniar per De Vrij. Nel Bayern Wanner, classe 2005, rileva Coman.

44' - Il Bayern liscia due volte il pallone al momento del tiro, ma l'Inter non riesce più a uscire bene dall'area.

42' - Choupo-Moting si fa beffe di De Vrij e prova a lanciare Gravenberch, anticipato da Darmian.

40' - Gosens controlla male un pallone, scivola e poi atterra Coman: ammonito anche il tedesco dell'Inter.

38' - Sabitzer atterra Darmian alle spalle, cartellino giallo per l'austriaco che diffidato salterà l'andata degli ottavi di finale.

37' - Velleitaria conclusione di Mazraoui che termina lontana dai pali.

35' - Lancio di Gravenberch per Mané che punta Bellanova e calcia a giro, Onana c'è.

32' - Bayern Monaco in vantaggio con Pavard! Il difensore francese salta praticamente indisturbato per una dormita della difesa che lascia solo Lautaro, schiaccia e infila un incolpevole Onana.

31' - Combinazione Choupo-Moting-Mazraoui, De Vrij mura il marocchino mandando in corner.

30' - Palla sanguinosa persa da De Vrij, Choupo Moting vola in avanti poi prova l'assist per Mané che viene anticipato da Darmian.

28' - Ripartenza Bayern con Sabitzer che spreca male calciando fuori dalla porta.

27' - Occasione divorata da Lautaro! Splendido controllo di Gosens che parte in posizione regolare e scivolando mette in mezzo per l'argentino che in spaccata manda alto da zero metri.

26' - Bella giocata dell'Inter con Barella che chiama palla a Gagliardini, guadagna il fondo ma non trova nessuno.

25' - Onana esce lesto sul pallone servito a Sabitzer anticipando l'austriaco in presa bassa.

24' - Fallo di Acerbi che poi butta via la palla protestando. Prestazione sin qui poco convincente quella di Kruzliak.

23' - Gagliardini aterrato da Mazraoui, punizione da metà campo per l'Inter. Sugli sviluppi, Bellanova mette un bel pallone in mezzo dove la difesa del Bayern è più attenta.

18' - Brutto scontro testa a testa tra Mazraoui e Gosens, entrambi i giocatori storditi a terra.

15' - Ingorgo nell'area dell'Inter, altro tiro di Kimmich che finisce alto.

13' - Tiro di Kimmich facile per Onana. Poco prima, rischio di Bellanova sul pressing di Mané.

10' - Kruzliak torna dalla visione al monitor e decide: corner, il bracco di Mané viene valutato colpo a protezione del volto. Inzaghi rimane incredulo.

9' - Kruzliak va a rivedere l'azione.

7' - Doppio tentativo di Barella dalla distanza, due volte il Bayern si salva prima con Ulreich poi con la deviazione di Mané forse con un braccio.

7' - Bellanova guadagna il primo corner del match.

5' - Kimmich calcia in porta, Onana è sulla traiettoria e blocca.

5' - Darmian disturba Sabitzer, l'arbitro ravvisa un fallo tra le proteste del difensore.

3' - Problemi di tacchetti per Bellanova, che fa un velocissimo pit stop davanti alla panchina.

2' - Bayern non messo bene in difesa, Correa arriva sul pallone di Lautaro tagliando la strada a Gosens e Gagliardini.

21.00 - Calcio d'inizio per l'Inter: PARTITI!

20.59 - Kimmich e Lautaro davanti all'arbitro Kruzliak per il sorteggio.

20.57 - Le due squadre entrano in campo. La SudKurve bavarese si esibisce in una bella coreografia.

20.56 - Bayern Monaco e Inter nel tunnel che porta al campo. Debutto europeo per la terza maglia dell'Inter.

20.50 - Squadre negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà Bayern Monaco-Inter.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-INTER 2-0

MARCATORI: 32' Pavard, 72' Choupo-Moting

BAYERN MONACO: 26 Ullreich; 40 Mazraoui (66' 42 Musiala), 5 Pavard, 2 Upamecano (46' 19 Davies), 44 Stanisic; 6 Kimmich, 18 Sabitzer; 11 Coman (76' 14 Wanner), 38 Gravenberch, 17 Mané (66' 7 Gnabry); 13 Choupo-Moting (73' 39 Tel).

In panchina: 35 Schenk, 8 Goretzka, 36 Janitzek, 37 Marusic, 46 Ibrahimovic.

Allenatore: Julian Nagelsmann.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij (76' 37 Skriniar) 15 Acerbi; 12 Bellanova, 23 Barella (60' 22 Mkhitaryan), 14 Asllani, 5 Gagliardini (60' 20 Calhanoglu), 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez (60' 9 Dzeko), 11 Correa (76' 45 Carboni).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 32 Dimarco, 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Kružliak (SVK). Assistenti: Hancko - Pozor (SVK). Quarto ufficiale: Ocenáš (SVK). VAR: Higler (NED). Assistente VAR: Millot (FRA).

Note

Spettatori: 75.000

Ammoniti: Sabitzer (B), Gosens (I), Kimmich (B), Stanisic (B), Carboni (I)

Corner: 4-2

Recupero: 1°T 4', 2°T 3'.