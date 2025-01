Un primo tempo ben gestito, una ripresa con qualche brivido in più dopo aver avuto diverse occasioni per ampliare la forbice. Però l'Inter ottiene la risposta che voleva dopo la delusione di Riyadh superando il Venezia per 1-0, ottenendo così il sesto successo consecutivo senza gol subiti in trasferta come mai era riuscita a fare nella propria storia. Tre punti pesanti, considerando che le altre partecipanti alla Supercoppa sono uscite a secco di vittorie, che permette alla squadra di Simone Inzaghi di riportarsi per qualche ora a ridosso del Napoli con due gare ancora da giocare. La zampata di Matteo Darmian al minuto 16 vale questi tre punti decisamente importanti per l'Inter, in un match che si fa rognoso cammin facendo con tanto di brivido sul palo di Gianluca Busio. Ma alla fine, è festa per Lautaro Martinez e compagni che ora si portano a meno uno dal Napoli, con due partite da recuperare.

IL TABELLINO

VENEZIA-INTER 0-1

MARCATORE: 16' Darmian

VENEZIA: 35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 21 Sagrado (26' 5 Haps); 7 Zampano (88' 9 Gytkjaer), 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia (88' 17 Conde), 97 Doumbia (70' 19 Bjarkason), 77 Ellertsson; 11 Oristanio (70' 10 Yeboah), 20 Pohjanpalo.

In panchina: 1 Joronen, 23 Grandi, 15 Altare, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (76' 28 Pavard), 23 Barella (84' 32 Dimarco), 21 Asllani (63' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi (63' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez (76' 8 Arnautovic).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 17 Buchanan, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Berti - Vecchi. Quarto ufficiale: Feliciani. VAR: Paterna. Assistente VAR: Guida.

Note

Ammoniti: Oristanio (V), Asllani (I), Zampano (V), Nicolussi Caviglia (V)

Corner: 4-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA PICCININI, RIEN NE VA PLUS AL PENZO! L'INTER PORTA A CASA TRE PUNTI VITALI E RIALZA LA TESTA, IL NAPOLI È A MENO UNO!

94' - Protezione efficace di Carlos Augusto, che guadagna una rimessa laterale nella zona offensiva.

92' - Pohjanpalo raccoglie una spizzata di Busio e colpisce, palla schiacciata che Sommer blocca.

91' - Iniziano i quattro minuti di recupero. Bastoni guadagna fallo da Gytkjaer.

88' - Thuram atterrato da Sverko, punizione Inter. Di Francesco si gioca le ultime carte: Gytkjaer per Zampano e il neo arrivato Condé per Nicolussi Caviglia.

86' - Bello spunto di Darmian sulla destra, l'autore del gol poi crossa male mandando sul fondo per poi accasciarsi a terra colpito dai crampi.

83' - Ultimi minuti per Dimarco, esce Barella. Inzaghi lo posiziona nel ruolo proprio del sostituito.

82' - Crossa Zampano, De Vrij anticipa Pohjanpalo. L'azione prosegue con Zielinski che scivolando tocca con una mano dopo carambola, proteste del Penzo.

80' - Giallo per Nicolussi Caviglia che ferma Frattesi lanciato in avanti.

78' - Si ferma il gioco per consentire l'allontanamento di un fumogeno dall'area di Sommer.

76' - Finisce la partita di Lautaro rimpiazzato da Arnautovic. Torna a calcare il campo Pavard che rileva Dumfries.

75' - La partita si accende, prova ancora Frattesi che viene murato ancora da Idzes.

74' - Palo di Busio! Azione clamorosa per il Venezia con l'italo-americano che controlla bene il pallone ricevuto da destra e calcia di potenza, Sommer battuto viene salvato dal legno. Pohjanpalo poi non riesce a ribadire in porta da due passi ma era in fuorigioco.

70' - Nel Venezia, Doumbia esce sostituito da Bjarkason mentre Yeboah entra il posto di Oristanio.

69' - Ottimo controllo di Lautaro sul lancio di Barella, poi tiro senza forza controllato da Stankovic.

67' - Stankovic si supera su Frattesi. Perfetta incursione del neoentrato su lancio di Lautaro e tiro d'esterno neutralizzato dal portiere arancioneroverde.

66' - Barella innesca una ripartenza Inter, azione che però viene sciupata con un cross di Bastoni fuori misura.

64' - Zampano appoggia a Stankovic, che però non gradisce la soluzione e se la prende col compagno.

63' - Ecco i cambi di Inzaghi: Frattesi per Asllani, Thuram rileva Taremi.

62' - Brutto intervento su Bastoni di Zampano, Piccinini fischia dopo aver visto un vantaggio non concretizzato.

60' - Cross di Carlos Augusto per nessuno, però Ellertsson sbaglia il controllo e concede corner.

59' - Fallo di Nicolussi Caviglia su Taremi sul cerchio di centrocampo. Pronti a entrare Frattesi e Thuram.

57' - Dumfries atterra Ellertsson, per Piccinini è fallo nonostante l'olandese non sia dello stesso avviso...

54' - Taremi questa volta calcia malissimo dopo aver recuperato una palla rimpallata da Busio, il tiro finisce addiritttura in fallo laterale.

53' - Carlos Augusto contrasta Oristanio che cadendo a terra tocca il pallone col braccio, punizione Inter.

50' - Sul ribaltamento di fronte, Dumfries recupera palla in pressione; azione che finisce con Lautaro che prova il tentativo a botta sicura ma viene chiuso da Idzes.

50' - Sommer! Reattivo il portiere nerazzurro sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Doumbia, parata in due tempi per l'elvetico.

49' - Buon avvio ripresa del Venezia, che guadagna due corner in fila.

48' - Scontro aereo Pohjanpalo-Zielinski, il polacco accusa qualche conseguenza.

46' - Prima occasione concreta per il Venezia: disattenzione della difesa, Oristanio calcia da ottima posizione mandando alto. Bastoni richiama all'ordine i compagni.

-----

16.05 - Inter che batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

16.04 - Squadre che tornano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Basta la zampata di Matteo Darmian, bravo a ribadire in rete una respinta di Filip Stankovic su una conclusione di Lautaro Martinez, ad indirizzare un match che in questo primo tempo l'Inter ha controllato senza troppi patemi, col Venezia praticamente mai pericoloso dalle parti di Sommer e con diverse occasioni per arrotondare il punteggio. Primo tempo condotto a velocità di crociera per i nerazzurri.

-----

46' pt - Finisce il primo tempo, Inter a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Darmian.

46' pt - Inizia il minuto di recupero.

45' - Asllani prova la punizione, palla respinta dalla barriera sulla quale Asllani ancora prova a ribadire in porta mandando però alto.

44' - Contropiede Inter, Lautaro appoggia per Taremi atterrato da Zampano a ridosso dell'area. Giallo per l'esperto difensore lagunare, che era diffidato: niente Parma.

43' - Busio per poco non si lancia a tu per tu con Sommer, la difesa lo anticipa.

41' - Scontro Asllani-Oristanio, per Piccinini è fallo del nazionale albanese che viene ammonito. Inzaghi non gradisce e si arrabbia col suo calciatore.

41' - Bravo Asllani che riesce a chiudere la strada ad Haps incuneatosi nell'area nerazzurra.

40' - Taremi raccoglie un pallone rimpallato su Haps e calcia appena fuori area, palla fuori.

37' - Scambio Barella-Asllani, l'ex Empoli riceve e calcia un tiro a effetto che finisce sopra la traversa non di molto.

36' - Lautaro elude la marcatura di Sverko che però riesce ad allungare la gamba e anticipare l'argentino. Poco dopo, il Toro si muove bene in area e calcia trovando l'opposizione di Stankovic.

33' - Carlos Augusto ci prova ancora al volo, ma colpisce malissimo il pallone mandandolo oltre lo stadio.

32' - Insiste l'Inter: Carlos Augusto ci prova da dentro l'area ma il suo tiro viene respinto.

31' - Bella giocata di Lautaro che controlla bene un pallone poi subisce fallo da Ellertsson.

28' - Da un errore di De Vrij nasce un contropiede del Venezia con la difesa impreparata. Doumbia punta De Vrij e poi appoggia per Pohjanpalo chiuso perfettamente da Bastoni.

26' - Sagrado abbandona il campo, dentro Haps.

25' - A terra Sagrado, vittima di problemi muscolari. Il belga era entrato all'ultimo per Altare, ora deve uscire lui: pronto Haps.

24' - Darmian chiude alla grande su Pohjanpalo, pronto a ricevere un bel cross. Rimessa per il Venezia.

23' - Lautaro prova ad approfittare di una leggerezza di Sagrado e prova la spaccata su Stankovic che respinge. Il Toro però era in offside.

22' - Passaggio no look di Barella per Dumfries, palla però troppo lunga che termina fuori.

21' - Asllani atterra Oristanio, l'ex Primavera Inter reclama un giallo.

21' - Altro affondo di Dumfries sulla destra, cross per Taremi che trova una bella girata colpendo però male il pallone che finisce alto.

20' - Cross di Dumfries troppo profondo, Carlos Augusto riesce comunque a recuperare e guadagnare una rimessa.

19' - Lautaro resiste alla carica di Zampano che però poi recupera la sfera.

IL GOL DI DARMIAN: Aggancio meraviglioso di Lautaro in area su lancio di Asllani e tiro a botta sicura del capitano. Stankovic respinge ma sul pallone si avventa Darmian che con tutto lo specchio della porta davanti non perdona.

16' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOO DAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIAAAAANNNNN!!

15' - Taremi manda a monte l'1-0 calciando una zolla su assist di Lautaro, ma Piccinini giudica irregolare una spallata del capitano su Busio.

14' - Partita di grande garra in questo avvio: Lautaro scivola ad arpionare un pallone, si innesca una lotta tra sei giocatori al termine della quale Piccinini ammonisce Oristanio per una manata su Darmian.

13' - Lautaro entra in area ma perde l'attimo toccando il pallone una volta di troppo, Idzes lo anticipa ma non evita il corner.

12' - Numero di Nicolussi Caviglia che anticipa Lautaro e poi lo dribbla con un bel gioco di gambe.

10' - Passaggio di Barella anticipato dalla difesa veneta, poi c'è fallo di Bastoni su Zampano.

7' - Sommer si prende un brivido su Oristanio con un'uscita ardimentosa. Per fortuna l'elvetico gestisce la situazione.

6' - Ci prova Asllani, palla forte che buca la barriera ma finisce comoda tra le braccia di Stankovic.

5' - Blitz offensivo dell'Inter, Dumfries mette in mezzo dove il cross viene spazzato da Idzes e raccolto da Asllani che guadagna una bella punizione.

5' - Calcia Nicolussi Caviglia, la palla non si abbassa e termina sul fondo.

3' - Dumfries atterra un avversario, punizione interessante per il Venezia. Intanto Nicolussi Caviglia resta a terra dopo uno scontro con Asllani.

3' - Prova lo spunto Oristanio, che però finisce tra quattro difensori e viene fermato da De Vrij.

2' - Non parte bene Sagrado, che regala rimessa laterale all'Inter.

-----

15.02 - Sarà del Venezia il calcio d'inizio del match: PARTITI!

15.01 - Minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudicini, scomparso nei giorni scorsi.

14.59 - Sorteggio effettuato, saluti tra capitani e terna arbitrale.

14.58 - Pohjanpaolo e Lautaro pronti ad andare davanti a Piccinini per il sorteggio.

14.56 - Venezia e Inter guadagnano il centro del campo. Iniziativa dedicata all'album Calciatori Panini coi capitani che portano in campo le figurine maxi col logo delle due squadre.

14.47 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Penzo.

14.41 - Cambio nel Venezia proprio poco prima dell'inizio: Altare out, giocherà Sagrado.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!