Nicolò Barella contro la Sampdoria vuole ritrovare il feeling con il gol. L’ultima rete in campionato è infatti arrivata proprio lo scorso 29 ottobre, nel match d’andata vinto per 3-0 contro la formazione blucerchiata. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport , sulla panchina blucerchiata già siedeva Dejan Stankovic che è tra l’altro il suol modello calcistico fin da quando era bambino. È infatti nota la fede nerazzurra del numero 23 nerazzurro, nonostante sia nato e cresciuto in Sardegna. E Deki rappresentava proprio il tipo di giocatore ideale a cui ispirarsi per qualità, quantità tecnica, cross e conclusioni dalla distanza.

All’andata il gol segnato fu quello del 2-0 su lancio millimetrico di Bastoni in cui comunque ha messo in luce tutto il suo repertorio migliore, dal controllo in corsa alla botta violenta. A fine partita arrivò poi l’abbraccio proprio con Stankovic, di cui Barella sogna di emulare anche il palmares (25 trofei in cui spicca il Triplete). Lunedì i due si ritroveranno ancora da avversari, entrambi con bisogno assoluto di portare a casa i tre punti seppur per obiettivi diversi. “Barella in stagione è a quota 6 reti totali, 5 in campionato e una in Champions, nella magica notte al Camp Nou. E’ a meno uno dall’eguagliare il suo record personale di 6 centri in Serie A, un primato stabilito nel 2017-18 con il Cagliari. Quest’anno sotto il profilo realizzativo era partito fortissimo, ma da fine ottobre si è fermato”, sottolinea la rosea.