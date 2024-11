Respirare l'aria di Appiano Gentile evidentemente mette di buonumore gli azzurri dell'Inter. Che quest'oggi si sono allenati nuovamente alla Pinetina in vista della sfida di domani sera a San Siro contro la Francia lasciandosi andare anche a qualche sano momento di allegria. Protagonista in particolare Federico Dimarco, che nel momento del classico torello prova un colpo a tradimento per fare sbagliare Nicolò Barella, nel tentativo di metterlo in mezzo al gruppo a inseguire il pallone.

Il centrocampista, che tra l'altro, come riportato da Tutto Mercato Web, ha svolto l'intero allenamento col gruppo e quindi ha assorbito la contusione alla coscia patita durante la gara col Belgio, però non casca nell'inganno e trova anche il tempo di dare dell'"infame" al compagno e amico.

