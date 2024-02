"A volte capita che il destino incontri del talento, tanta passione e un’incredibile determinazione. In quel momento nasce qualcosa di speciale". E questa, secondo il Matchday Programme di Inter-Atalanta, è la genesi di Nicolò Barella, protagonista dell'intervista esclusiva che accompagna la vigilia della gara contro gli orobici. Un amore, quello di Nick per il calcio, nato precocemente, come racconta lui stesso: "Ho cominciato a giocare a calcio a tre anni e mezzo, ai tempi si iniziava verso i cinque, sei anni e i miei genitori mi hanno sempre raccontato un aneddoto che riguarda l’inizio di tutto. Anche se ero molto piccolo, visto che il campo di calcio era di terra battuta, gli allenatori dell’epoca avevano detto alla mia famiglia di portarmi, che sarei rimasto a giocare con i mucchietti di sabbia e invece... Ero sempre lì con gli occhi fissi sull’allenatore, attento ad ascoltare tutto quello che diceva. È una cosa che racconterò ai miei figli per far capire loro che la passione è la prima cosa e che bisogna sempre impegnarsi, stare sul pezzo e concentrati per andare dritti verso i propri obiettivi".

Barella negli anni si è consacrato come idolo della tifoseria interista, per le giocate e per la sua generosità in campo: "Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol, mi ha sempre stimolato, un po' come dare una bella palla e vedere un mio compagno andare in porta. L’esperienza e giocare partite importanti mi ha aiutato a crescere e a vivere tutto con più tranquillità rispetto al passato. Per me la squadra è la cosa più importante ed è quella che spinge tutti noi a dare il meglio, come il voler ricambiare l’affetto dei tifosi e rendere orgogliosa la mia famiglia". Quando deve indicare le sue doti migliori, Barella sceglie, oltre alla generosità, l'intensità, il posizionamento in campo ("Prima ero molto più istintivo"), gli assist e il senso del gol: "Sono diventato un calciatore più portato a fare gol rispetto al passato e questo mi dà anche più stimoli". E nel definire il giocatore preferito della storia dell'Inter non ha dubbi: "Dejan Stankovic".

