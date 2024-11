L'Italia vola ai quarti di finale di Nations League con un turno di anticipo. Gli azzurri battono 1-0 il Belgio a Bruxelles con il facile appoggio in rete di Tonali, che trasforma in oro l'assist di Di Lorenzo dopo l'invenzione in verticale di Barella, bravo a pescare l'inserimento del capitano del Napoli con un passaggio geniale.

Il centrocampista sardo è uno dei quattro interisti schierati titolari dal ct Spalletti: 90' in campo per Bastoni e Frattesi, mentre Dimarco (al 68') e l'ex Cagliari (al 79') vengono rimpiazzati da Udogie e Raspadori.

