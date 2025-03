Bisognerà aspettare le prossime ore per capire se Stefan de Vrij sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Atalanta-Inter, la gara di altissima classifica che chiuderà la 29esima giornata di Serie A. Stando a quanto riferisce Sky Sport, il difensore olandese, che ha saltato l'ultima sfida di Champions League per un fastidio al ginocchio, oggi si è allenato a parte.

Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico nerazzurro domani e venerdì, quando si saprà se il giocatore avrà recuperato almeno per la panchina.

