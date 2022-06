"E' un'emozione bellissima, indossare questa maglia a 20 anni per me è davvero un'emozione unica. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione, cercherò di dare il massimo". Sono le prime parole da nuovo giocatore dell'Inter di Kristjan Asllani. L'ex centrocampista dell'Empoli ha rilasciato un'intervista ai microfoni del club nerazzurro.