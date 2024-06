L'esordio all'Europeo sarà una specie di derby del cuore per Kristjan Asllani, che con la Nazionale albanese sabato sfiderà l'Italia campione in carica: "E' sempre una bella emozione incontrare i miei amici e soprattutto giocare con l'Italia, una Paese nel quale ho vissuto tanti anni - le parole del centrocampista dell'Inter a Sky Sport dal ritiro della squadra di Sylvinho -. E' una gara speciale per me, dovrò mettere da parte le emozioni e pensare a giocare. Ho sentito Frattesi dopo il gol alla Bosnia, gli ho fatto i complimenti; speriamo non segni contro di noi perché i suoi inserimenti sono molto pericolosi. Se sta bene? Non so come stia, l'ho lasciato tranquillo in queste ore, ci vedremo direttamente sabato sera".

Quanto cambia l'Italia con Barella in campo?

"E' un giocatore fortissimo, uno dei migliori centrocampisti al mondo in questo momento. Conosco le qualità di Bare, l'Italia è una delle migliori formazioni in circolazione. Se non c'è Barella, ci sarà un altro: hanno giocatori fortissimi e noi li rispettiamo ma dobbiamo entrare in campo senza paura. Se spero nella sua assenza? No, io spero che ci sia perché mi piace affrontare i miei compagni, poi se c'è vuol dire che sta bene. Quindi gli auguro soprattutto di stare bene".

L'orgoglio per l'Albania e gli inizi in Italia.

"Io devo tutto all'Empoli, sono arrivato a sei anni e sono andato via a 20. Li ringrazio. Anche qua in Albania è la stessa cosa, i tifosi trasmettono un’appartenenza alla maglia incredibile".

Che tipo di partita avete preparato? Aggredirete l'Italia o la aspetterete?

"Non lo sappiamo, ogni partita ha i suoi momenti. Sicuramente noi vogliamo proporre il calcio che abbiamo mostrato durante le qualificazioni. Proveremo a giocarcela".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!