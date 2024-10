"Eccezionale". È questo il primo commento di Marko Arnautovic dopo il rotondo 5-1 rifilato dall'Austria alla Norvegia in Nations League, in cui è stato decisivo con una doppietta. Raggiunto dai media locali, l'attaccante dell'Inter si è tolto qualche sassolino dalla scarpa con la stampa dopo le eccessive critiche piovute sulla squadra nelle scorse settimane: "Dopo la partenza di Slovenia e Norvegia, tutti parlavano di nuovo: 'Questo, quello, non funziona'. Vi abbiamo mostrato chi siamo, cosa siamo. Sono davvero orgoglioso della squadra".

Arna ha anche detto di sentire la fiducia dell'allenatore e di volerla ripagare, ma ha anche commentato tra i sorrisi il primo eurogol della serata (l'altra rete è arrivata su calcio di rigore): "È stato un gol fortunato" il breve commento dell'austriaco, che ha già segnato 39 gol in 120 partite internazionali. Adesso ne mancano solo cinque gol per raggiungere il record di Toni Polster, miglior marcatore austriaco di tutti i tempi: "Questo non mi interessa. Per lui è interessante, sento tante cose. Ripeto: grande rispetto per quello che ha fatto Toni Polster per la Nazionale. Non cerco di avvicinarmi di più, non importa affatto. Voglio solo giocare per la squadra".

"Questa è la migliore squadra nazionale che sia mai esistita in Austria - ha poi aggiunto Arnautovic -. Sono qui da tanto tempo, abbiamo avuto grandi squadre, ma questa è eccezionale. Siamo una squadra completa fuori e dentro il campo. Manca ancora qualche giocatore come Alaba, Xaver Schlager e Danso, poi siamo una squadra eccezionale. Per quanto tempo continuerò a giocare in Nazionale? Non sono io a decidere. Nessuno decide, Dio decide per quanto tempo posso giocare senza infortuni", la chiosa di Arna.

