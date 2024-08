La questione del presunto ritiro dalla Nazionale austriaca di Marko Arnautovic è stata archiviata nelle scorse ore, all'atto della convocazione dell'attaccante dell'Inter per gli impegni di Nations League con Slovenia e Norvegia. "Ho parlato lungamente con lui al telefono, con me non ha mai accennato al fatto del ritiro, quindi non c'è stato nessun punto interrogativo. E' sempre stato chiaro che l'avrei chiamato di nuovo - ha spiegato il ct Ralf Rangnick in conferenza stampa -. Ora avremo sicuramente tempo di parlare ancora una volta per capire come si sente rispetto all'idea di partecipare alla Coppa del Mondo o alle qualificazioni ai Mondiali. Ma per i prossimi due impegni è sempre stato chiaro che lui sarebbe stato in gruppo, anche a causa delle assenze per infortunio di Entrup e Gregoritsch".

