Ripresa del lavoro ad Appiano Gentile. Nel pomeriggio odierno Simone Inzaghi, agli ordini a dire il vero di pochissimi calciatori della prima squadra e di tanti aggregati della Primavera, ha diretto il primo allenamento dopo la sconfitta di Udine. Romelu Lukaku ha effettuato un personalizzato, che in parte, seppur in modo blando (come ieri) si è svolto anche sul campo. La situazione del belga viene monitorata e valutata giorno dopo giorno, col calciatore che potrebbe tornare in gruppo verso la fine di questa settimana o l’inizio della prossima. Solo terapie invece per Hakan Calhanoglu. Domani mattina una nuova seduta per tutti i calciatori interisti. Plausibile quindi che Beppe Marotta, che quest’oggi ha lavorato tutto il giorno in sede, si rechi insieme a Dario Baccin e a Piero Ausilio nel centro sportivo nerazzurro per incontrare mister Inzaghi e ribadire davanti a tutto il gruppo nerazzurro la fiducia nel tecnico piacentino.