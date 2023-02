Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, parla ai cronisti al termine del vertice tra Inter, Milan e Comune di Milano sul futuro di San Siro e in generale dello stadio dei due club. "E' stato un incontro formale, ufficiale, con Comune e Milan - dice -. Clima cordiale come doveroso in sede istituzionale. L'opzione principale resta lo stadio in Comune ma oggi il Milan ha confermato l'interesse formale per La Maura. Questo richiederà alcune settimane di analisi da parte del Milan per poi rivedersi e capire se quell'area sarà oggetto di sviluppo o se proseguiremo insieme a San Siro. Aggiungo che l'Inter ha sempre lavorato in maniera coerente e determinata su questo progetto, che rimane quello principale. Qualora il Milan dovesse scegliere un'altra area anche l'Inter ha un piano alternativo come abbiamo sempre detto fin dall'inizio. Aspettiamo l'esito dell'analisi del Milan e poi faremo il prossimo passo. Ad oggi rimane viva l'idea di San Siro col Milan, aspettiamo l'analisi dei rossoneri.