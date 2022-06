Intercettato da Sky Sport a margine dell’incontro ECA avvenuto oggi a Roma, Alessandro Antonello viene incalzato anche sul delicato tema del nuovo stadio di Milano. L’ad dell’Inter sfrutta l'occasione per fare il punto della situazione e per mandare un messaggio alle parti in causa: "Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre i dossier da presentare al Comune - spiega Antonello -. Dall’altra parte è vero che abbiamo detto che non esiste più un'esclusiva su San Siro: serve accelerare e avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano".