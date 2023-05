Intercettato all'uscita dell'assemblea di Lega Serie A, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha detto la sua a proposito della gara di questa sera contro la Fiorentina, valida per la finale di Coppa Italia: "Siamo fiduciosi, come sempre. La Fiorentina è temibile, soprattutto in queste occasioni. Per loro è una finale importantissima".

Novità sul main sponsor?

"Pensiamo alla partita di stasera, poi vedremo con calma".

