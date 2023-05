Doppietta decisiva, 101 gol con la maglia dell'Inter e un nuovo trofeo in bacheca. Lautaro Martinez, MVP indiscusso della notte dell'Olimpico di Roma, continua la sua festa anche a colpi di social: "Grazie a tutti. La Coppa Italia rimane a casa", il chiaro messaggio del Toro su Instagram.

L'argentino in questa stagione si è consacrato definitivamente come leader indiscusso del Biscione, trascinato a suon di gol pesanti (impossibile dimenticare il dolce tocco di esterno destro nel derby di Supercoppa Italia e il mancino vincente nell'Euroderby di ritorno) e con una fascia da capitano che, di tanto in tanto, continua a stringersi al suo braccio. Il mirino di Lauti, così come quello di tutta l'Inter, è ora puntato sul match di sabato contro l'Atalanta che può valere la qualificazione in Champions League. Poi sarà tempo di sognare proprio la conquista della coppa dalle grandi orecchie in quel di Istanbul.

