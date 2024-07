Un braccetto sinistro per rimpiazzare l'infortunato Buchanan nella rosa dell'Inter, con lo spostamento di Carlos Augusto alle spalle di Federico Dimarco. Questa è stata la scelta di mercato dell'Inter dopo il grave infortunio rimediato dal canadese durante la Copa America. Chiara, come la linea guida di Oaktree: meglio investire su un profilo giovane a discapito di difensori esperti come Hermoso o Rodriguez.

Così gli uomini mercato del'Inter hanno ripreso in mano il taccuino e la scelta finale potrebbe ricadere su Juan Cabal, difensore classe 2001 dell'Hellas Verona. Un profilo sicuramente meno esperto di Mario Hermoso che conosce però già la Serie A a differenza dello spagnolo. Il colombiano è in Italia da tre anni e nella sua esperienza in gialloblu ha giocato come difensore centrale ma anche come terzino sinistro. La sua duttilità potrebbe far comodo a Simone Inzaghi, così come accade con Carlos Augusto.

E le statistiche parlano chiaro. Secondo quanto riportato da DataMB, Cabal è l'unico terzino della Serie A a classificarsi oltre il 90% e al primo posto sia nelle azioni difensive (94%) che nei duelli aerei (99%). Nei 1645 minuti collezionati il classe 2001 è secondo per intercettazioni e per duelli aerei vinti e vanta anche una percentuale del 84% nella voce dei passaggi progressivi, quelli che spostano considerevolmente la palla in avanti. Ma non solo. Cabal è anche quinto per tiri bloccati e duelli difensivi, decimo per tackles. Ecco tutti i dati: