Come l'amico Arturo Vidal alcuni giorni fa, anche Alexis Sanchez si presenterà nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per firmare la risoluzione contrattuale e tornare a essere un giocatore libero. L'attaccante ha raggiunto un accordo sulla base di 5 milioni per anticipare la conclusione del suo contratto con i nerazzurri e una volta uscito dall'headquarter potrà concentrarsi esclusivamente sulla sua nuova avventura, il Marsiglia, che lo attende a braccia aperte per assegnargli un ruolo primario nelle prossime due stagione (2,5 milioni di ingaggio più bonus). Nel pomeriggio, dunque, arriverà la fine del rapporto tra Sanchez e l'Inter, che ha arricchito la bacheca di entrambi di uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.