Arrivano le prime parole da giocatore dell'Inter di Alex Perez, a pochi minuti dal comunicato ufficiale con il quale il club milanese ha annunciato il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Betis Siviglia. "Inizia una nuova tappa della mia carriera, sono molto grato per la fiducia che mi ha dato il club e non vedo l’ora di iniziare con più voglia che mai", ha scritto il classe 2006 sulla sua pagina Instagram. Messaggio accompagnato da un 'Forza Inter'.

