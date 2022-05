Messo in bacheca il 36esimo titolo di Campione d'Olanda e salutato il tecnico Erik ten Hag, Edwin van der Sar, direttore sportivo dell'Ajax, pensa già al lavoro che lo attenderà in estate. Dove avrà come primo compito la sostituzione di André Onana e Nouassir Mazraoui, destinati a partire con il primo che diventerà il nuovo portiere dell'Inter: "Diciamo addio a portiere e terzino destro. E abbiamo un centrocampista con il desiderio di andarsene (il riferimento è a Ryan Graverberch, ndr). Ma quando giochi così bene in Champions League, naturalmente spunta l'interesse per molti giocatori. Questo ha senso, ma vogliamo anche mantenere le nostre ambizioni. Continueremo a guardare il mercato con attenzione", le sue parole a De Telegraaf.