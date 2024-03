Giuseppe Chiné vuole vederci chiaro quanto prima. Dopo l'indicazione del Giudice Sportivo di un supplemento d'indagini, il Procuratore della FIGC ha fissato per domani le audizioni di Francesco Acerbi e Juan Jesus per dirimere la brutta questione sorta dopo le affermazioni del difensore brasiliano del Napoli che ha accusato il giocatore dell'Inter di avergli rivolto degli epiteti a sfondo razziale, accusa rispedita al mittente dall'ex laziale.

Il procuratore ha fissato per domani gli appuntamenti per ascoltare i due calciatori, riferisce la Gazzetta dello Sport; inoltre, acquisirà tutte le immagini possibili e non è escluso che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare.

