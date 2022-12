"La miglior partita che abbiamo fatto in questo mese, sotto tutti i punti di vista. Partita vera, siamo stati pimpanti, devo dire che aspettiamo il Napoli con buoni risultati. Abbiamo messo minuti nelle gambe e questo è importante". Lo dice Francesco Acerbi a Sky dopo il successo sul Sassuolo nell'ultimo test invernale. "Il Napoli? Dipende da come stiamo noi, e devo dire che stiamo sempre meglio. Testa sbomgra, sapendo che è un'opportunità importante. Poi avere davanti Lukaku, Dzeko, Lautaro e Correa che sta bene per gli altri è difficile. Ma dipende dalla compattezza, fa sempre la differenza".

Tu come ti stai trovando? E a proposito di futuro, come vedi Skriniar?

"A livello personale ho già parlato: darò tutto per fare bene come sempre fatto, provando a dare una mano alla squadra. Del futuro si parlerà più avanti, normale voglia restare qui, altrimenti sarà stato comunque un piacere. Sono molto sereno. E lo è anche Milan, è una cosa che riguarda lui e la società: spero resti, è grande abbastanza per prendere una decisione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!